شؤون فلسطينية

فجر اليوم.. مواجهات في نابلس واقتحام الخليل وقلقيلية

فجر اليوم.. مواجهات في نابلس واقتحام الخليل وقلقيلية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، مواجهات عنيفة في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بعد اقتحام عدة دوريات للاحتلال للبلدة.

وأفاد شهود عيان، ان الاقتحام فجر اليوم السبت، جاء بعد اقتحام ثان الليلة الماضية للبلدة، واندلاع مواجهات بين الشبان، وجنود الاحتلال.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا غرب الخليل، وداهمت أحد المنازل بعد دهس مستوطن الطفل منتصر عبد الله الغريب بساعات في حي تل ارميدة بمدينة الخليل، كما داهم الجنود منزل الناشط رائد أبو ارميلة داخل البلدة القديمة في مدينة الخليل.

واقتحم جنود الاحتلال فجراً بلدة عزون شرق قلقيلية.

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