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الملك عبد الله: يجب تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

الملك عبد الله: يجب تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه عددا من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية في نيويورك، على  على أن إنهاء الصراع يجب أن يكون استنادا إلى حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول اللقاء التحديات المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة دعم الوكالة لمواصلة دورها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين.

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