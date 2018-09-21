الرئيس عباس يلتقي أولمرت في باريس وهذا ما قاله الأخير

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت.



وحسب الوكالة، قال أولمرت، خلال اللقاء، "أنا سعيد جداً للقاء الرئيس عباس، حيث أننا لم نلتق منذ وقت طويل".وأضاف: "الرئيس عباس أولاً وأخيراً هو رئيس الشعب الفلسطيني، وهو قائد سياسي عظيم، والشخص الأكثر أهمية للتطورات المستقبلية والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".