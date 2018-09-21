شؤون فلسطينية

لإيصال عدة رسائل لحماس.. زيارة غير مُعلنة لمسؤول مصري لغزة غداً

لإيصال عدة رسائل لحماس.. زيارة غير مُعلنة لمسؤول مصري لغزة غداً
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال مصدر فلسطيني مُطلع، إن مسؤولاً مصرياً سيصل إلى قطاع غزة، حاملاً عدة رسائل لحركة حماس بشأن الأوضاع في القطاع والعلاقة مع السلطة الفلسطينية.

وأوضح المصدر القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "دنيا الوطن"، إن المسؤول المصري من المتوقع أن يصل في أي لحظة وستكون مهتمه إيصال جملة من الرسائل لحماس.

وأضاف المصدر: "هذه الرسائل ستكون مرتبطة بالعلاقة المستقبلية مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب موقف مصر في حال استمرت حماس عدم الاستجابة للدعوات المصرية".

ولم يحدد المصدر موعداً لزيارة المسؤول المصري؛ إلا أنه رجح أن تكون الزيارة غداً السبت، مشيراً إلى أن زيارة المسؤول ستكون سرية وغير مُعلنة.

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