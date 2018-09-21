موجهةً انتقادات حادة.. فتح: حماس أداة تنفيذية لمؤامرة ترامب ونتنياهو على الرئيس والقضية

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (فتح)، إن "حملة قيادات حركة حماس على الرئيس محمود عباس نسخة متطورة من العمليات التي كانت تنفذها الحركة في عهد الرئيس الشهيد ياسر عرفات، عند كل منعطف تاريخي تمر به القضية الفلسطينية، وعند كل إنجاز سياسي يتحقق بفضل صمود شعبنا".



ولفت البيان، إلى أن "هذه المشاريع المسخ التي تعمل قيادات حماس على إرسال إشارات بالاستعداد لقبولها كان الرئيس محمود عباس قد رفضها باسم الشعب الفلسطيني"، على حد وصفه.









وقالت الحركة، إن الحملة على الرئيس محمود عباس تأتي في أشد لحظات المعركة السياسية التي يخوضها مفوضا من الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية في اتجاهات العالم وقاراته الخمس، صامدا متمسكا بثوابت الشعب الفلسطيني وأهدافه، مدافعاً عن القدس وغزة وعن حق كل إنسان فلسطيني على أرض وطنه أو خارجها، بالحرية والاستقلال.



وأضافت الحركة، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، مساء الجمعة: "إن حماس انحرفت في مربع الاحتلال بتبعيتها العمياء وتنفيذها رغبات رؤوس المؤامرة الأميركية الإسرائيلية، حتى باتت أداة تنفيذ مؤامرة صفقة القرن"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.وتابع البيان: "إن حماس تبعث برسائل إلى إدارة ترمب ونظام نتنياهو الاستعماري الاحتلالي تؤكد فيها قبولها صفقة القرن على قاعدة دولة في غزة تحت سيطرتها وهدنة طويلة الأمد، على حساب قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وقضية عودة اللاجئين"، وفق تعبيره.وأهابت الحركة بقوى الشعب الوطنية التصدي لهذه المؤامرة مؤكدةً التفافها حول الرئيس محمود عباس، لما يمثله من ضمير وطني حر ورمز وشرعية نضالية تاريخية، ورؤية سياسية صائبة وحكمة يشهد لها العالم.