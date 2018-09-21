شؤون فلسطينية

مؤسسة أمواج تكرم باسل ناصر وخدمات جباليا بطل دوري كرة الطائرة

مؤسسة أمواج تكرم باسل ناصر وخدمات جباليا بطل دوري كرة الطائرة
رام الله - دنيا الوطن
برعاية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الأستاذ عبد السلام هنية وبحضور شخصيات رياضية ورسمية رفيعة على رأسهم المهندس الوزير مفيد الحساينة والدكتور باسم نعيم وزير الشباب الأسبق والسيد عدنان ابوحسنة ممثل وكالة الغوث والسيد محمد أبوشكيان ممثل عن البلديات القطاع والسيد د مجدي ابوعمشة ممثل عن بلدية ومدينة بيت حانون والسيد شادي ناصر ممثل عن جوال والسيد وجب السراج ممثل عن شوكة الوطنية. والأستاذ إبراهيم أبو سليم  نائب رئيس اتحاد الكرة والدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والسيد صلاح حرزالله والسيد عصام يونس ممثل عن موسسات حقوق الانسان والسيد محسن ابورمضان والسيد حكمت الخيري ممثل برنامج الانمائي الامم المتحدة والسيد رامي الشرافي ممثل عن نقابة الصحافيين والاعلاميين  والاسرة الرياضة الفلسطينية بكل تفاصيلها وأركانها وقادتها  وعائلة وأصدقاء الأخ باسل ورؤساء الأندية الفلسطينية والبلديات المحلية في حفل كبير بفندق المشتل تقديراً ووفاءاً للأستاذ الكبير باسل ناصر وإحتفالاً بأبطال دوري كرة الطائرة فريق خدمات  جباليا.

وأعرب هنية عن شكره الكبير لمسيرة ناصر في دعمه الكبير للرياضة الفلسطينية وشراكته للإنجازات الرياضية التي تحققت في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها شعبنا.

وهنأ هنية نادي خدمات جباليا بتتويجه بطلا لدوري حوال لكرة الطائرة وحصول الصداقة على المركز الثاني وشباب حباليا على المركز الثالث.

وأكد هنية أن أمواج ستبقى داعمة للرياضة الفلسطينية في مختلف الألعاب الرياضية.

وبدوره شكر ناصر الحضور الكبير وهنية ومؤسسة أمواج على هذا الحفل الكبير الذي سيبقى في الذاكرة.

وأشاد ناصر بدور مؤسسة أمواج ودعمها الكبير للرياضة الفلسطينية عبر تطوير البنية التحتية ودعم الاندية.

من جهته شكر الوزير الحساينة باسم الحكومة الفلسطينية مؤسسة أمواج على جهودها الكبيرة في تطوير الرياضة الفلسطينية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي قام بها السيد باسل ناصر من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة في مختلف المشاريع الخدماتية.

وزير الشباب والرياضة الأسبق د. باسم نعيم تطرق الي دور السيد ناصر في انطلاق النشاط الرياضي من خلال بطولة حوار وتسامح والتي شكلت الانطلاق الحقيقي للبطولات الرياضية.

وشارك عدد من الشخصيات بمداخلات تضمنت عبارات الشكر والثناء لما قدمه السيد ناصر في خدمة الرياضة الفلسطينية سواء عبر رعاية المسابقات الرسمية للاتحادات المختلفة، وتطوير البنية التحتية الرياضية في المحافظات الجنوبية.

ووجهت الشخصيات الرياضية الشكر الكبير لهنية ومؤسسة أمواج على بصماتها المميزة وعطائها الكبير في دعم وتطوير الرياضة.

وفي ذات السياق قدم هنية مبلغ 2000 دولار لفريق خدمات جباليا بطل دوري جوال لكرة الطائرة وكرم أبطال الفريق المتوج.

وتضمن الحفل عرض فيلم يروى قصة التميز للسيد باسل ناصر وقصة أبطال نادي خدمات جباليا، بالاضافة الي عرض يشمل إنجازات البنية التحتية الرياضية.

أخبار ذات صلة

في سابقة.. أولمرت لتلفزيون فلسطين: لا بديل عن حل الدولتين

في سابقة.. أولمرت لتلفزيون فلسطين: لا بديل عن حل الدولتين

الرئيس عباس يلتقي أولمرت في باريس وهذا ما قاله الأخير

الرئيس عباس يلتقي أولمرت في باريس وهذا ما قاله الأخير

لإيصال عدة رسائل لحماس.. زيارة غير مُعلنة لمسؤول مصري لغزة غداً

لإيصال عدة رسائل لحماس.. زيارة غير مُعلنة لمسؤول مصري لغزة غداً

موجهةً انتقادات حادة.. فتح: حماس أداة تنفيذية لمؤامرة ترامب ونتنياهو على الرئيس والقضية

موجهةً انتقادات حادة.. فتح: حماس أداة تنفيذية لمؤامرة ترامب ونتنياهو على الرئيس والقضية

شاهد: عهد التميمي لترامب: &#34;بدناش مصاريك&#34;

شاهد: عهد التميمي لترامب: "بدناش مصاريك"

حل الدولتين أو القرارات الصعبة.. هذه خيارات الرئيس عباس للمجتمع الدولي

حل الدولتين أو القرارات الصعبة.. هذه خيارات الرئيس عباس للمجتمع الدولي

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من نهج الإرتزاق على حساب الصحفيين

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من نهج الإرتزاق على حساب الصحفيين

فصائل المنظمة: نقف خلف الرئيس في توجهه للأمم المتحدة ومواجهة المؤامرات

فصائل المنظمة: نقف خلف الرئيس في توجهه للأمم المتحدة ومواجهة المؤامرات

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مؤسسة أمواج تكرم باسل ناصر وخدمات جباليا بطل دوري كرة الطائرة

مؤسسة أمواج تكرم باسل ناصر وخدمات جباليا بطل دوري كرة الطائرة

فصائل المنظمة: نقف خلف الرئيس في توجهه للأمم المتحدة ومواجهة المؤامرات

فصائل المنظمة: نقف خلف الرئيس في توجهه للأمم المتحدة ومواجهة المؤامرات

بحر: وحدات مسيرات العودة هم الممثل الشرعي لشعبنا

بحر: وحدات مسيرات العودة هم الممثل الشرعي لشعبنا

أبو زهري مهاجماً الرئيس: تصريحاته تعكس عدم مصداقية رفضه لصفقة القرن

أبو زهري مهاجماً الرئيس: تصريحاته تعكس عدم مصداقية رفضه لصفقة القرن

مصرع طفلة عامين في حادث دهس ببلدة ترقوميا بالخليل

مصرع طفلة عامين في حادث دهس ببلدة ترقوميا بالخليل

طائرات استطلاع إسرائيلية تستهدف عدة مواقع شرقع قطاع غزة

طائرات استطلاع إسرائيلية تستهدف عدة مواقع شرقع قطاع غزة

إصابة جندي إسرائيلي على الحدود الشرقية لغزة

إصابة جندي إسرائيلي على الحدود الشرقية لغزة

السنوار: مسيرات العودة والارباك الليلي متواصلة.. ومن يراهن على تضحيات شعبنا سيكسب الرهان

السنوار: مسيرات العودة والارباك الليلي متواصلة.. ومن يراهن على تضحيات شعبنا سيكسب الرهان

منوعات

فيديو: نجمة مصرية تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

فيديو: نجمة مصرية تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

فيديو: اتهام نجمة سورية بتعمد الإغراء بسبب إطلالتها

فيديو: اتهام نجمة سورية بتعمد الإغراء بسبب إطلالتها

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

مفـاجأة حلا شيحة للجمهور.. لأول مرة تنشر فـيديو وصور لأطفالها وزوجها بكندا

مفـاجأة حلا شيحة للجمهور.. لأول مرة تنشر فـيديو وصور لأطفالها وزوجها بكندا

شاهد: عارضة أزياء أمريكية &#34;حواجبي الكثيفة مصدر إلهام للآخرين&#34;

شاهد: عارضة أزياء أمريكية "حواجبي الكثيفة مصدر إلهام للآخرين"

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

100 صورة.. حرب &#34;فساتين السوارية&#34; تشتعل بين الفنانات في مهرجان &#34;الجونة&#34;

100 صورة.. حرب "فساتين السوارية" تشتعل بين الفنانات في مهرجان "الجونة"

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

عربي

الحريري: بناء السلام لا يتم بمزيد من إهدار الحقوق للشعب الفلسطيني

الحريري: بناء السلام لا يتم بمزيد من إهدار الحقوق للشعب الفلسطيني

نتنياهو: علاقتنا مع الدول العربية تشهد تحولاً غير مسبوق

نتنياهو: علاقتنا مع الدول العربية تشهد تحولاً غير مسبوق

شاهد: الرئيس اللبناني السابق يغرد لـ &#34;الحشيش&#34;

شاهد: الرئيس اللبناني السابق يغرد لـ "الحشيش"

الكويت توافق على سفير طهران الجديد

الكويت توافق على سفير طهران الجديد