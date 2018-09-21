مؤسسة أمواج تكرم باسل ناصر وخدمات جباليا بطل دوري كرة الطائرة

رام الله - دنيا الوطنبرعاية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الأستاذ عبد السلام هنية وبحضور شخصيات رياضية ورسمية رفيعة على رأسهم المهندس الوزير مفيد الحساينة والدكتور باسم نعيم وزير الشباب الأسبق والسيد عدنان ابوحسنة ممثل وكالة الغوث والسيد محمد أبوشكيان ممثل عن البلديات القطاع والسيد د مجدي ابوعمشة ممثل عن بلدية ومدينة بيت حانون والسيد شادي ناصر ممثل عن جوال والسيد وجب السراج ممثل عن شوكة الوطنية. والأستاذ إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة والدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والسيد صلاح حرزالله والسيد عصام يونس ممثل عن موسسات حقوق الانسان والسيد محسن ابورمضان والسيد حكمت الخيري ممثل برنامج الانمائي الامم المتحدة والسيد رامي الشرافي ممثل عن نقابة الصحافيين والاعلاميين والاسرة الرياضة الفلسطينية بكل تفاصيلها وأركانها وقادتها وعائلة وأصدقاء الأخ باسل ورؤساء الأندية الفلسطينية والبلديات المحلية في حفل كبير بفندق المشتل تقديراً ووفاءاً للأستاذ الكبير باسل ناصر وإحتفالاً بأبطال دوري كرة الطائرة فريق خدمات جباليا.وأعرب هنية عن شكره الكبير لمسيرة ناصر في دعمه الكبير للرياضة الفلسطينية وشراكته للإنجازات الرياضية التي تحققت في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها شعبنا.وهنأ هنية نادي خدمات جباليا بتتويجه بطلا لدوري حوال لكرة الطائرة وحصول الصداقة على المركز الثاني وشباب حباليا على المركز الثالث.وأكد هنية أن أمواج ستبقى داعمة للرياضة الفلسطينية في مختلف الألعاب الرياضية.وبدوره شكر ناصر الحضور الكبير وهنية ومؤسسة أمواج على هذا الحفل الكبير الذي سيبقى في الذاكرة.وأشاد ناصر بدور مؤسسة أمواج ودعمها الكبير للرياضة الفلسطينية عبر تطوير البنية التحتية ودعم الاندية.من جهته شكر الوزير الحساينة باسم الحكومة الفلسطينية مؤسسة أمواج على جهودها الكبيرة في تطوير الرياضة الفلسطينية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي قام بها السيد باسل ناصر من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة في مختلف المشاريع الخدماتية.وزير الشباب والرياضة الأسبق د. باسم نعيم تطرق الي دور السيد ناصر في انطلاق النشاط الرياضي من خلال بطولة حوار وتسامح والتي شكلت الانطلاق الحقيقي للبطولات الرياضية.وشارك عدد من الشخصيات بمداخلات تضمنت عبارات الشكر والثناء لما قدمه السيد ناصر في خدمة الرياضة الفلسطينية سواء عبر رعاية المسابقات الرسمية للاتحادات المختلفة، وتطوير البنية التحتية الرياضية في المحافظات الجنوبية.ووجهت الشخصيات الرياضية الشكر الكبير لهنية ومؤسسة أمواج على بصماتها المميزة وعطائها الكبير في دعم وتطوير الرياضة.وفي ذات السياق قدم هنية مبلغ 2000 دولار لفريق خدمات جباليا بطل دوري جوال لكرة الطائرة وكرم أبطال الفريق المتوج.وتضمن الحفل عرض فيلم يروى قصة التميز للسيد باسل ناصر وقصة أبطال نادي خدمات جباليا، بالاضافة الي عرض يشمل إنجازات البنية التحتية الرياضية.