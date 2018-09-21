حل الدولتين أو القرارات الصعبة.. هذه خيارات الرئيس عباس للمجتمع الدولي

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الشرق الأوسط)، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيخير المجتمع الدولي خلال خطابه المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام خيارين، إما بين إنقاذ حل الدولتين أو تحمل مسؤولية تدمير هذا الحل.







وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس عباس سيحاول مرة أخيرة إنقاذ عملية السلام قبل اتخاذ قرارات صعبة في المجلس المركزي الذي ينعقد الشهر المقبل في رام الله، مشيرةً إلى أن الرئيس سيقول للعالم إما مؤتمر دولي للسلام ينقذ العملية السياسية أو اتخاذ قرارات صعبة.



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن الرئيس عباس سيطرح وجهة النظر الفلسطينية بوضوح من أجل تحشيد موقف دولي إزاء دعم المبادرة السياسية القائمة على إطلاق مؤتمر دولي للسلام.







وتقوم رؤية الرئيس عباس على مؤتمر دولي تنتج عنه آلية دولية لرعاية مفاوضات ضمن سقف زمني محدد ومرجعية محددة هي حل الدولتين، حيث يعول الفلسطينيون على فرنسا في إقناع دول أوروبية بتبني هذا النهج.

وأوضحت المصادر، وفق الصحيفة، أن الخيارات المطروحة على الطاولة تشمل تعليق الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقات معها وصولاً إلى دفن اتفاق أوسلو ومن ثم إعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال.وأكد مسؤول فلسطيني، حسب الصحيفة، أن خطاب عباس في الأمم المتحدة سيركز بشكل كبير على العملية السياسية والعلاقة مع الإدارة الأميركية الحالية التي تخلت عن جميع التفاهمات التي جرت مع الإدارات الأميركية السابقة.