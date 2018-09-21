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الحريري: بناء السلام لا يتم بمزيد من إهدار الحقوق للشعب الفلسطيني

الحريري: بناء السلام لا يتم بمزيد من إهدار الحقوق للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء اللبناني- سعد الحرير
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن بناء السلام لا يتم بمزيد من إهدار الحقوق للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنه يتم عبر إحقاقها.

وأضاف الحريري، في تغريدة له على تويتر: "في يوم السلام العالمي نتضامن مع ضحايا الحروب في منطقتنا وندعو لوقف العنف واعتماد الحوار لاحقاق الحقوق".

وتابع: "سلام المنطقة مسؤولية عربية وعالمية مشتركة، لغة السلام هي لغة العقل والحوار وليست لغة الحروب والتحدي، وبناء السلام لا يتم بمزيد من اهدار الحقوق للشعب الفلسطيني إنما باحقاقها".

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