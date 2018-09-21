نتنياهو: علاقتنا مع الدول العربية تشهد تحولاً غير مسبوق

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك تحول غير مسبوق في علاقات تل أبيب مع دول العالم العربي.



وأضاف نتنياهو، خلال مشاركته في مراسم ذكرى حرب أكتوبر 1973، أمس الخميس: "دول رئيسية في العالم العربي المعتدل تدرك أكثر فأكثر، ما هي قيمة العلاقات مع إسرائيل، والتقارب التدريجي سيؤتي ثماراً ملموسة من التطبيع، ولاحقاً أيضاً السلام"، وفق ما أورد موقع (عكا أن لاين).وتابع: "علينا أن نبذل كل جهد ممكن، من أجل تجنب الحرب، ولكن إن فرضت الحرب علينا، سنتحرك بكل قوتنا، ضد أولئك الذين يريدون القضاء علينا، إيران تقود اليوم تلك القوى في الشرق الأوسط، وهي تمارس عدوانا يدعو على الملأ، إلى تدمير إسرائيل"، وفق قوله.