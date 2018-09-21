شاهد: من مسافة صفر.. فلسطيني يوجه رسالة لجندي إسرائيلي شرق غزة





وأظهرت الصور، صعود الشاب الفلسطيني الى تلة يتمركز بها قناصة الاحتلال، ليصبح أمامهم وجهاً لوجه.





وكانت الجماهير الفلسطينية قد شاركت اليوم الجمعة، في فعاليات مسيرة العودة والتي حملت اسم جمعة (كسر الحصار) على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.













رام الله - دنيا الوطننشرت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صورة توضح لحظة اجتياز شاب فلسطيني، السياج الفاصل شرق مدينة غزة.