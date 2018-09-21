طائرات استطلاع إسرائيلية تستهدف عدة مواقع شرقع قطاع غزة





وبحسب وكالات محلية، فإن القصف لم يسفر عن وقوع اصابات بين المتظاهرين الفلسطينيين، جراء القصف.





في غضون ذلك، استهدف طائرة استطلاع اسرائيلية، موقعا في محيط مكب جحر الديك جنوب مدينة غزة، بحسب ما أعلنته وكالة (شهاب) المحلية.





بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "نفذت طائرات الجيش الاسرائيلي عددا من الهجمات في قطاع غزة، وذلك على ضوء الاحداث التي وقعت اليوم، والتي أسفرت عن اصابة جندي اسرائيلي".

فقد قصفت طائرة استطلاع اسرائيلية، بصاروخين، نقطة رصد ميداني قرب المتظاهرين الفلسطينيين في منطقة ملكة شرق قطاع غزة، بحسب ما أعلنته إذاعة (صوت الاقصى).