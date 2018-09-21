إعلام الاحتلال يزعم: إصابة جندي بشظايا قنبلة أنبوبية ألقيت نحو شرق غزة





وأشارت القناة ذاته، إلى أنه تم نقل الجندي المصاب الى المستشفى؛ لتلقي العلاج.





في المقابل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، بإصابة 30 مواطنا بجروح مختلفة والاختناق، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة والتي حملت اسم جمعة (كسر الحصار)، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأصيب جندي اسرائيلي اليوم الجمعة، بجروح طفيفة، بشظايا قنبلة أنبوبية، ألقيت نحو على الحدود الشرقية لمدينة غزة، بحسب ما زعمته القناة 14 الإسرائيلية.