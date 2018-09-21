السنوار: مسيرات العودة والارباك الليلي متواصلة.. ومن يراهن على تضحيات شعبنا سيكسب الرهان





تصريح السنوار، جاء خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي اطلق عليها اسم جمعة (كسر الحصار) على الحدود الشرقية لمدينة غزة.





وقال السنوار: "من يراهن على قدرات وتضحيات هذا الشعب سيكسب الرهان، أما من يراهن على أمريكا والغرب وإسرائيل والتنسيق الأمني فهو واهم".





وكانت الجماهير الفلسطينية، قد توافدت الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في جمعة (كسر الحصار)، حيث أعلنت وزارة الصحة عن اصابة 41 مواطنا بجروح مختلفة وبالاختناق.

رام الله - دنيا الوطنأكد يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أن مسيرات العودة وفعاليات الارباك الليلي شرق قطاع غزة متواصلة.