بجمعة (كسر الحصار).. 41 اصابة بجراح مختلفة والاختناق شرق القطاع
خاص دنيا الوطن
أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن اصابة 41 مواطنا بجراح مختلفة والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (كسر الحصار) شرق قطاع غزة.
أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن اصابة 41 مواطنا بجراح مختلفة والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (كسر الحصار) شرق قطاع غزة.
وأشار القدرة في تصريح له عبر صحفته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن من بين الاصابات، هناك 30 حالة تم نقلها الى المشافي، ومن بينها كذلك هناك 21 اصابة بالرصاص الحي، وهناك ثلاث اصابات وصفت حالتها بالخطيرة.
وأفاد الدكتور أيمن السحباني، مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بوصول اصابة لسيدة بالاختناق، واخرى لطفل بقنبلة غاز بالساق، إلى المستشفى، مؤكدا أنه جاري التعامل معهما.
هذا وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينة غزة، فيما تمكن الشبان من قص أجزاء من السياج الفاصل.
وفي السياق، وصل يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الى الحدود الشرقية لمدينة غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة (كسر الحصار).
في غضون ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
جنوبا، أشعل الشبان الفلسطينيون الاطارات المطاطية بمحاذاة السياج الفاصل على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وكانت الجماهير الفلسطينية قد بدأت بالتوافد الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة بجمعة (كسر الحصار)، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
التعليقات