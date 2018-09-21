بجمعة (كسر الحصار).. 41 اصابة بجراح مختلفة والاختناق شرق القطاع

هذا وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينة غزة، فيما تمكن الشبان من قص أجزاء من السياج الفاصل.





وفي السياق، وصل يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الى الحدود الشرقية لمدينة غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة (كسر الحصار).





في غضون ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.





جنوبا، أشعل الشبان الفلسطينيون الاطارات المطاطية بمحاذاة السياج الفاصل على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.





وكانت الجماهير الفلسطينية قد بدأت بالتوافد الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة بجمعة (كسر الحصار)، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.