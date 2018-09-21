الرئيس: مستعدون للمفاوضات السرية او العلنية مع اسرائيل بوساطة دولية

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس: "مستعدون للمفاوضات السرية أو العلنية مع إسرائيل بوساطة دولية".

جاء ذلك خلال تصريح له، عقب لقائه مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة في قصر الأليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.





وأكد الرئيس عباس، أن الفرنسيين مهتمين بالتوصل لحل القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي سيتحدث مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن تطورات القضية.





وقد حضر الاجتماع كلا من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزياد ابو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ورياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، وسلمان الهرفي سفير دولة فلسطين لدى فرنسا.





وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل أمس الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستمر يومين؛ تلبية لدعوة نظيره الفرنسي.