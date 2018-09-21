احتراق أراض وإصابات بالاختناق في بلعين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري، اليوم الجمعة.
وقالت مصادر، عن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، ولاحتراق أراض مزروعة بأشجار الزيتون قرب الجدار، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري، اليوم الجمعة.
وقالت مصادر، عن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، ولاحتراق أراض مزروعة بأشجار الزيتون قرب الجدار، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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