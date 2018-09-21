(حدشوت 24): إطلاق نار تجاه سيارة إسرائيلية لمستوطنة (بنيامين) قرب رام الله





وأكد الموقع ذاته، أن اطلاق النار تجاه السيارة، لم يسفر عن وقوع اصابات بين الاسرائيليين.





وقد اصيب عدد من المواطنين في وقت سابق من اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي، للمصلين الفلسطينيين، على الاراضي المهددة بالمصادرة في قرية رأس كركر برام الله.





إلى ذلك، أقدم مستوطن على دهس الفتى الفلسطينيين منير غريب (16 عاما) في منطقة تل رميدة بمدينة الخليل، مما أسفر عن اصابته بجروح.

رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن سيارة اسرائيلية تعرضت لإطلاق النار في مستوطنة (بنيامين) قرب مدينة رام الله.