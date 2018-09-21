مباشر | الجماهير الفلسطينية تحتشد بالمناطق الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار

شؤون فلسطينية

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة بجمعة (كسر الحصار)

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة بجمعة (كسر الحصار)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة، بالتوافد الى مخيمات العودة؛ للمشاركة في جمعة (كسر الحصار) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينة غزة، فيما تمكن الشبان من قص أجزاء من السياج الفاصل.

وفي السياق، وصل يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الى الحدود الشرقية لمدينة غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة (كسر الحصار).

في غضون ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

جنوبا، أشعل الشبان الفلسطينيون الاطارات المطاطية بمحاذاة السياج الفاصل على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة بعد عصر اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (كسر الحصار).

وأكدت الهيئة على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في كسر الحصار عن قطاع غزة، وعودة اللاجئين، بالاضافة الى استمرار سلميتها وشعبيتها.

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال يزعم: إصابة جندي بشظايا قنبلة أنبوبية ألقيت نحو شرق غزة

إعلام الاحتلال يزعم: إصابة جندي بشظايا قنبلة أنبوبية ألقيت نحو شرق غزة

السنوار: مسيرات العودة والارباك الليلي متواصلة.. ومن يراهن على تضحيات شعبنا سيكسب الرهان

السنوار: مسيرات العودة والارباك الليلي متواصلة.. ومن يراهن على تضحيات شعبنا سيكسب الرهان

بجمعة (كسر الحصار).. 41 اصابة بجراح مختلفة والاختناق شرق القطاع

بجمعة (كسر الحصار).. 41 اصابة بجراح مختلفة والاختناق شرق القطاع

الرئيس: مستعدون للمفاوضات السرية او العلنية مع اسرائيل بوساطة دولية

الرئيس: مستعدون للمفاوضات السرية او العلنية مع اسرائيل بوساطة دولية

احتراق أراض وإصابات بالاختناق في بلعين

احتراق أراض وإصابات بالاختناق في بلعين

(حدشوت 24): إطلاق نار تجاه سيارة إسرائيلية لمستوطنة (بنيامين) قرب رام الله

(حدشوت 24): إطلاق نار تجاه سيارة إسرائيلية لمستوطنة (بنيامين) قرب رام الله

إصابات خلال قمع الاحتلال للاعتصام الأسبوعي في رأس كركر

إصابات خلال قمع الاحتلال للاعتصام الأسبوعي في رأس كركر

البرغوثي: حصار الاحتلال فشل في منع المظاهرة الشعبية في الخان الاحمر

البرغوثي: حصار الاحتلال فشل في منع المظاهرة الشعبية في الخان الاحمر

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

احتراق أراض وإصابات بالاختناق في بلعين

احتراق أراض وإصابات بالاختناق في بلعين

(حدشوت 24): إطلاق نار تجاه سيارة إسرائيلية لمستوطنة (بنيامين) قرب رام الله

(حدشوت 24): إطلاق نار تجاه سيارة إسرائيلية لمستوطنة (بنيامين) قرب رام الله

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة بجمعة (كسر الحصار)

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة بجمعة (كسر الحصار)

إصابات خلال قمع الاحتلال للاعتصام الأسبوعي في رأس كركر

إصابات خلال قمع الاحتلال للاعتصام الأسبوعي في رأس كركر

البرغوثي: حصار الاحتلال فشل في منع المظاهرة الشعبية في الخان الاحمر

البرغوثي: حصار الاحتلال فشل في منع المظاهرة الشعبية في الخان الاحمر

&#34;منظمات الهيكل&#34; تدعو لتكثيف اقتحام &#34;الأقصى&#34; بدءاً من الأحد

"منظمات الهيكل" تدعو لتكثيف اقتحام "الأقصى" بدءاً من الأحد

مسيرة في الخان الاحمر تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية

مسيرة في الخان الاحمر تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية

منوعات

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

مفـاجأة حلا شيحة للجمهور.. لأول مرة تنشر فـيديو وصور لأطفالها وزوجها بكندا

مفـاجأة حلا شيحة للجمهور.. لأول مرة تنشر فـيديو وصور لأطفالها وزوجها بكندا

شاهد: عارضة أزياء أمريكية &#34;حواجبي الكثيفة مصدر إلهام للآخرين&#34;

شاهد: عارضة أزياء أمريكية "حواجبي الكثيفة مصدر إلهام للآخرين"

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

أنجلينا جولي تلتقي براد بيت سرا

أنجلينا جولي تلتقي براد بيت سرا

100 صورة.. حرب &#34;فساتين السوارية&#34; تشتعل بين الفنانات في مهرجان &#34;الجونة&#34;

100 صورة.. حرب "فساتين السوارية" تشتعل بين الفنانات في مهرجان "الجونة"

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

فيديو: نجم ستار أكاديمي فادي اندراوس يعود بعد اختفاء.. شاهد كيف أصبح

فيديو: نجم ستار أكاديمي فادي اندراوس يعود بعد اختفاء.. شاهد كيف أصبح

عربي

الكويت توافق على سفير طهران الجديد

الكويت توافق على سفير طهران الجديد

مطالبات للحكومة الاردنية بسحب مشروع قانون الضريبة

مطالبات للحكومة الاردنية بسحب مشروع قانون الضريبة

دراسة غريبة: نصف مرضى السرطان يموتون بسبب العلاج الكيميائي

دراسة غريبة: نصف مرضى السرطان يموتون بسبب العلاج الكيميائي

مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا

مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا