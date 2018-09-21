بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة بجمعة (كسر الحصار)



وفي السياق، وصل يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الى الحدود الشرقية لمدينة غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة (كسر الحصار).

في غضون ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

جنوبا، أشعل الشبان الفلسطينيون الاطارات المطاطية بمحاذاة السياج الفاصل على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة بعد عصر اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (كسر الحصار).





وأكدت الهيئة على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في كسر الحصار عن قطاع غزة، وعودة اللاجئين، بالاضافة الى استمرار سلميتها وشعبيتها.

رام الله - دنيا الوطنبدأت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة، بالتوافد الى مخيمات العودة؛ للمشاركة في جمعة (كسر الحصار) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينة غزة، فيما تمكن الشبان من قص أجزاء من السياج الفاصل.