البرغوثي: حصار الاحتلال فشل في منع المظاهرة الشعبية في الخان الاحمر





وقال البرغوثي اثناء مشاركته في المظاهرة ان الخان الاحمر اصبح عنوانا و قلعة للمقاومة الشعبية التي يحب ان تنتشر في كل فلسطين ضد مخططات الاستيطان و التطهير العرقي.



رام الله - دنيا الوطنقال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال حول الخان الاحمر، واغلاق الطرق المؤدية اليه فشل في منع الكثيرين من الوصول للخان الاحمر وأداء صلاة الجمعة والمشاركة في مظاهرة المقاومة الشعبية ضد مخططات هدمه.