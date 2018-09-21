"منظمات الهيكل" تدعو لتكثيف اقتحام "الأقصى" بدءاً من الأحد

دعت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" أنصارها والمستوطنين لتكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، بدءاً من يوم الأحد المقبل، أول أيام ما يعرف بعيد المظلة "العُرش" اليهودي، والذي يستمر لمدة أسبوع.





يذكر أن نحو ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي.





في المقابل، وجّه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الدعوة للمواطنين لشد الرحال إلى "الأقصى"، والتواجُد المكثف والمبكر فيه صبيحة يوم الأحد وحتى نهاية الشهر الجاري للتصدي لهذه الاقتحامات.

رام الله - دنيا الوطن