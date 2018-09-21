مباشر | بدء توافد الجماهير الفلسطينية للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار

شؤون فلسطينية

مسيرة في الخان الاحمر تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية

مسيرة في الخان الاحمر تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية
رام الله - دنيا الوطن
شارك مئات المواطنين والمتضامنين الأجانب ظهر اليوم الجمعة، في مسيرة انطلقت عند الشارع الرئيسي لقرية الخان الأحمر الواصل بين مدينتي أريحا والقدس المحتلة، تنديدا بقرار الاحتلال هدم وتهجير سكان القرية.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة بسياسات وجرائم الاحتلال وإجراءاته بحق أبناء شعبنا، والتي تأتي بدعم وضوء أخضر من الإدارة الأميركية.

وأفاد مراسل "وفا" بأن محيط قرية الخان الأحمر شهد تواجدا مكثفا لجيش وشرطة الاحتلال، التي نصبت العديد من الحواجز على الطرق الرئيسية.

واشار الى ان سلطات الاحتلال احتجزت ثلاث حافلات تقل مواطنين ومتضامنين جاءوا لدعم الأهالي هناك، ولم تسمح لهم بالمرور.

وكان العشرات من أبناء شعبنا قد أدوا صلاة الجمعة في الخان الأحمر، وأكد خطيب الجمعة، أهمية رص الصفوف، والحفاظ على الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

كما ألقيت كلمات أكد المتحدثون فيها ضرورة مواصلة دعم وإسناد أهالي الخان الأحمر، واستمرار الحشد والمشاركة الشعبية في خيمة الاعتصام المقامة هناك لمنع الهدم وإفشال مخططات الاحتلال.

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، على أن صمود المواطنين في قرية الخان الأحمر هو ما يحدد مصيرها ومستقبلها، داعيا أبناء شعبنا بالتواجد المكثف هناك، والوقوف في وجه الاحتلال وقراراته الجائرة.

وأكد أن قضيه الخان ستكون حاضرة وبقوة في خطاب الرئيس محمود عباس بالأمم المتحدة، الخميس المقبل، حيث سيطرح القضية على الجمعية العامة، باعتبار أن ما تقوم به إسرائيل يرتقي الى جريمة حرب.

بدوره، أكد الأب عبد الله يوليو، أن الوحدة الوطنية والتفاف شعبنا حول قيادته، هو من أهم ركائز الصمود والقوه في مواجهة المشروع الإسرائيلي.

واعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن قيام قوات الاحتلال بمنع وصول المتضامنين الى الخان الأحمر، وتشديد الخناق عليه هو دليل على أن المقاومة الشعبية تؤتي ثمارها وتحقق نتائجها.

بدوره اشار مدير عام العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله ابو رحمة، الى إن سلطات الاحتلال نصبت حواجز احتلالية، لإعاقة وصول المتضامنين الى خيمة الاعتصام التي اصبحت محور اهتمام شعبي ودولي.

وأضاف أن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن على المجتمع الدولي اتخاذ قرار لوقف جريمة الاحتلال بحق الخان الأحمر.

أخبار ذات صلة

إصابات خلال قمع الاحتلال للاعتصام الأسبوعي في رأس كركر

إصابات خلال قمع الاحتلال للاعتصام الأسبوعي في رأس كركر

البرغوثي: حصار الاحتلال فشل في منع المظاهرة الشعبية في الخان الاحمر

البرغوثي: حصار الاحتلال فشل في منع المظاهرة الشعبية في الخان الاحمر

&#34;منظمات الهيكل&#34; تدعو لتكثيف اقتحام &#34;الأقصى&#34; بدءاً من الأحد

"منظمات الهيكل" تدعو لتكثيف اقتحام "الأقصى" بدءاً من الأحد

الهباش: الضغوطات لن تجبرنا على الرضوخ للاحتلال وحماس تبحث عن مصالحة تكرس الانقسام

الهباش: الضغوطات لن تجبرنا على الرضوخ للاحتلال وحماس تبحث عن مصالحة تكرس الانقسام

الأمن الوقائي يكشف ملابسات سرقة رجل أعمال بنابلس

الأمن الوقائي يكشف ملابسات سرقة رجل أعمال بنابلس

أكثر من 40 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة في رحاب &#34;الأقصى&#34;

أكثر من 40 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة في رحاب "الأقصى"

الاحتلال يحشد قواته على مدخل الخان الأحمر ويغلق الطرق المؤدية إليه

الاحتلال يحشد قواته على مدخل الخان الأحمر ويغلق الطرق المؤدية إليه

مستوطن يدهس فتى في تل الرميدة بالخليل

مستوطن يدهس فتى في تل الرميدة بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إصابات خلال قمع الاحتلال للاعتصام الأسبوعي في رأس كركر

إصابات خلال قمع الاحتلال للاعتصام الأسبوعي في رأس كركر

البرغوثي: حصار الاحتلال فشل في منع المظاهرة الشعبية في الخان الاحمر

البرغوثي: حصار الاحتلال فشل في منع المظاهرة الشعبية في الخان الاحمر

&#34;منظمات الهيكل&#34; تدعو لتكثيف اقتحام &#34;الأقصى&#34; بدءاً من الأحد

"منظمات الهيكل" تدعو لتكثيف اقتحام "الأقصى" بدءاً من الأحد

مسيرة في الخان الاحمر تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية

مسيرة في الخان الاحمر تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية

الأمن الوقائي يكشف ملابسات سرقة رجل أعمال بنابلس

الأمن الوقائي يكشف ملابسات سرقة رجل أعمال بنابلس

الاحتلال يحشد قواته على مدخل الخان الأحمر ويغلق الطرق المؤدية إليه

الاحتلال يحشد قواته على مدخل الخان الأحمر ويغلق الطرق المؤدية إليه

مستوطن يدهس فتى في تل الرميدة بالخليل

مستوطن يدهس فتى في تل الرميدة بالخليل

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

منوعات

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

اللبنانية نايا مُتهمة بعبادة الشيطان.. وتحذف كُلّ صورها

مفـاجأة حلا شيحة للجمهور.. لأول مرة تنشر فـيديو وصور لأطفالها وزوجها بكندا

مفـاجأة حلا شيحة للجمهور.. لأول مرة تنشر فـيديو وصور لأطفالها وزوجها بكندا

شاهد: عارضة أزياء أمريكية &#34;حواجبي الكثيفة مصدر إلهام للآخرين&#34;

شاهد: عارضة أزياء أمريكية "حواجبي الكثيفة مصدر إلهام للآخرين"

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

أنجلينا جولي تلتقي براد بيت سرا

أنجلينا جولي تلتقي براد بيت سرا

100 صورة.. حرب &#34;فساتين السوارية&#34; تشتعل بين الفنانات في مهرجان &#34;الجونة&#34;

100 صورة.. حرب "فساتين السوارية" تشتعل بين الفنانات في مهرجان "الجونة"

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

فيديو: نجم ستار أكاديمي فادي اندراوس يعود بعد اختفاء.. شاهد كيف أصبح

فيديو: نجم ستار أكاديمي فادي اندراوس يعود بعد اختفاء.. شاهد كيف أصبح

عربي

الكويت توافق على سفير طهران الجديد

الكويت توافق على سفير طهران الجديد

مطالبات للحكومة الاردنية بسحب مشروع قانون الضريبة

مطالبات للحكومة الاردنية بسحب مشروع قانون الضريبة

دراسة غريبة: نصف مرضى السرطان يموتون بسبب العلاج الكيميائي

دراسة غريبة: نصف مرضى السرطان يموتون بسبب العلاج الكيميائي

مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا

مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا