الأمن الوقائي يكشف ملابسات سرقة رجل أعمال بنابلس

قال جهاز الأمن الوقائي اليوم الجمعة، إنه تمكّن وبعد "جهد استخباري كبير ومتابعة ميدانية وتحريات شاملة" من كشف ملابسات عملية سطو وقعت قبل أربعة أيام، واستهدفت أحد العاملين في الصرافة بمبلغ 400 ألف دولار و70 ألف.





وبيّن "الوقائي" أنه تم اعتقال المتورطين في عملية السطو وضبط السيارة الخاصة بالمصرفي، والتي تم اختطافها من قبل العصابة، وبعد التحقيقات تم ضبط السيارة التي نفذت بها عملية السطو، واعترف أحد المتورطين بتنفيذ العملية، وعن المكان الذي تم تخبئة المبلغ المالي فيه، وتم ضبط المبلغ بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.

رام الله - دنيا الوطن