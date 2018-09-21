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شاهد: الرئيس اللبناني السابق يغرد لـ "الحشيش"

شاهد: الرئيس اللبناني السابق يغرد لـ "الحشيش"
رام الله - دنيا الوطن
نشر الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، عبر حسابه في "تويتر" تغريدة قال فيها: "هلموا أيها اللبنانيون إلى ثقافة الحشيشة هاتفين: حشيشتنا أحلى حشيشة".

سبق وأن طالب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري بإصدار قانون يشرع زراعة الحشيشة لأغراض طبية وصناعية وإنشاء هيئة لتنظيم زراعة هذه المادة المخدرة، موضحا أنه في حال صدور قانون حول ذلك في لبنان، فإن "المستفيد الأول سيكون المزارع والعامل والفلاح وصاحب الأرض، وليس المهرب كما هو عليه الحال الآن" بحسب موقع (روسيا اليوم ).


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