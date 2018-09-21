الصين: العقوبات الأمريكية بسبب تعاوننا مع موسكو انتهاك صارخ لمبادئ العلاقات الدولية

اعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن عقوبات واشنطن ضد بكين بسبب التعامل مع روسيا هي انتهاك صارخ لقوانين العلاقات الدولية.





وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن التعاون الصيني - الروسي، بما في ذلك في المجال العسكري، لا يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدة مواصلة بكين تعاونها الاستراتيجي مع موسكو رغم العقوبات.





وأضاف " إننا نحث الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه على الفور، وإلغاء ما يسمى بالعقوبات، وإلا فإن الجانب الأمريكي يتحمل مسؤولية النتائج"​​​.





هذا وأعلنت واشنطن، أمس الخميس، عن عقوبات على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب شراء السلطات الصينية مقاتلات "سوخوي" ومنظومات الصواريخ "إس-400" الروسية.





وقال ممثل عن البيت الأبيض: "إن العقوبات فرضت في إطار قانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" CAATSA.

رام الله - دنيا الوطن