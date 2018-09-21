شؤون فلسطينية

أكثر من 40 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة في رحاب "الأقصى"

أكثر من 40 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة في رحاب "الأقصى"
رام الله - دنيا الوطن
 أدى أكثر من أربعين ألف فلسطيني من القدس وأراضي الـعام 48، اليوم، صلاة الجمعة برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اجراءات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس ومحيطها وعلى بوابات المسجد الأقصى، واحتجاز بطاقات مئات الشبان خلال دخولهم للصلاة فيه.

وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، في خطبة الجمعة بالأقصى، من أسماهم بـ"العقلاء في هذا العالم إذا فيه من يسمع نداء العقل ونداء العقلاء"، وقال: "إن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وبالمقدسات وانتهاك حرماتها، سيقودنا حتما الى نتائج لا تحمد عقباها"، وأضاف: "حذار حذار من اللعب بالنار والمساس بالعقائد؛ فأصحاب العقائد لن يسكتوا ولن يرضخوا عن المساس بها".

وتابع قائلاً: لا يخفى عليكم جميعا، كما لا يخفى على العرب والمسلمين ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات ومن اعتداءات عدوانية، من المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة تحت ذرائع واهية ومزاعم كاذبة. مُشدّداً على "أن الأقصى المبارك مسجد اسلامي قرّر اسلاميته رب الكون في محكم كتابه العزيز، ولا عمل إلا بما أمر الله به ولا استماع ولا إذعان إلا لأمر الله؛ فالأقصى بعيد كل البعد عن زعم الزاعمين واعتداء المعتدين واقتحام المستوطنين وإن أيّدتهم سلطات الاحتلال الرسمية".

وأضف المفتي العام: "نعلنها للجميع من على علياء هذا المنبر (منبر صلاح الدين) للجميع وللقاصي والداني، القريب والبعيد، والعدو والصديق بأن المسجد الأقصى هو جزء من عقيدتنا وعقيدة كل مسلم في هذا العالم، ولا نسمح بأي مساس لهذه العقيدة الكريمة التي نموت من أجلها".

ولفت المفتي العام في خطبته بالأقصى المبارك، الى اعتداءات قوات الاحتلال على حراس وسدنة المسجد الاقصى والعاملين والمرابطين فيه، وحيّاهم وخاطب العاملين في الأقصى قائلاً: "نُحييكم ونشد على أياديكم ونقف وبل يقف كل أبناء القدس وفلسطين وكل حر كريم في هذا الكون معكم".

وترحّم الشيخ حسين على شهداء شعبنا الفلسطيني وتمنى الشفاء العاجل لجرحانا، وبفك قيد أسرانا من سجون الاحتلال، كما دعا الى وحدة الصف بين أبناء الشعب الواحد وبين أبناء الامة الاسلامية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحشد قواته على مدخل الخان الأحمر ويغلق الطرق المؤدية إليه

الاحتلال يحشد قواته على مدخل الخان الأحمر ويغلق الطرق المؤدية إليه

مستوطن يدهس فتى في تل الرميدة بالخليل

مستوطن يدهس فتى في تل الرميدة بالخليل

صحة غزة: 183 شهيد و20 ألف إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة

صحة غزة: 183 شهيد و20 ألف إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة

شاهد: كيف أشغلت وحدة الإرباك الليلي جنود الاحتلال شرق غزة

شاهد: كيف أشغلت وحدة الإرباك الليلي جنود الاحتلال شرق غزة

فلسطين تشارك في الدورة الـ62 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

فلسطين تشارك في الدورة الـ62 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

هل أعادت حركة حماس تفعيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة؟

هل أعادت حركة حماس تفعيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة؟

إطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق البريج والمغازي

إطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق البريج والمغازي

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحشد قواته على مدخل الخان الأحمر ويغلق الطرق المؤدية إليه

الاحتلال يحشد قواته على مدخل الخان الأحمر ويغلق الطرق المؤدية إليه

مستوطن يدهس فتى في تل الرميدة بالخليل

مستوطن يدهس فتى في تل الرميدة بالخليل

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

إطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق البريج والمغازي

إطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق البريج والمغازي

الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل وسط تفتيش للمنازل وترويع ساكنيها

الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل وسط تفتيش للمنازل وترويع ساكنيها

الرئيس عباس يصل باريس في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل باريس في زيارة رسمية

مستوطنون يدعون لاقتحامات واسعة للأقصى يوم الأحد

مستوطنون يدعون لاقتحامات واسعة للأقصى يوم الأحد

المالكي: نرحب بتوجه اسبانيا الجدي لبحث الاعتراف بدولة فلسطين

المالكي: نرحب بتوجه اسبانيا الجدي لبحث الاعتراف بدولة فلسطين

منوعات

مفـاجأة حلا شيحة للجمهور.. لأول مرة تنشر فـيديو وصور لأطفالها وزوجها بكندا

مفـاجأة حلا شيحة للجمهور.. لأول مرة تنشر فـيديو وصور لأطفالها وزوجها بكندا

شاهد: عارضة أزياء أمريكية &#34;حواجبي الكثيفة مصدر إلهام للآخرين&#34;

شاهد: عارضة أزياء أمريكية "حواجبي الكثيفة مصدر إلهام للآخرين"

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

أنجلينا جولي تلتقي براد بيت سرا

أنجلينا جولي تلتقي براد بيت سرا

100 صورة.. حرب &#34;فساتين السوارية&#34; تشتعل بين الفنانات في مهرجان &#34;الجونة&#34;

100 صورة.. حرب "فساتين السوارية" تشتعل بين الفنانات في مهرجان "الجونة"

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

فيديو: نجم ستار أكاديمي فادي اندراوس يعود بعد اختفاء.. شاهد كيف أصبح

فيديو: نجم ستار أكاديمي فادي اندراوس يعود بعد اختفاء.. شاهد كيف أصبح

زوج عبير صبري الفلسطيني يُحرجها على الهواء

زوج عبير صبري الفلسطيني يُحرجها على الهواء

عربي

الكويت توافق على سفير طهران الجديد

الكويت توافق على سفير طهران الجديد

مطالبات للحكومة الاردنية بسحب مشروع قانون الضريبة

مطالبات للحكومة الاردنية بسحب مشروع قانون الضريبة

مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا

مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا

بضمان قيمته 100 ألف جنيه.. محكمة مصرية تُخلي سبيل علاء وجمال مبارك

بضمان قيمته 100 ألف جنيه.. محكمة مصرية تُخلي سبيل علاء وجمال مبارك