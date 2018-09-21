صحة غزة: 183 شهيد و20 ألف إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم وزارو الصحة الفلسطينية اشرف القدرة، اليوم الجمعة، عن الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين السلميين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة منذ 30/3/2018 و حتى اليوم وكانت كالتالي:
183 شهيد و20160 اصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز
من الشهداء:
32 طفل
3 سيدات
من مجمل الاصابات:
3820 اطفال
1870 سيدة
درجة الخطورة في الاصابات:
443 خطيرة
4776 متوسطة
14941 طفيفة
تصنيف الاصابات:
5039 رصاص الحي
540 معدني مغلف بالمطاط
8481 اختناق بالغاز
6100 شظايا و اصابات اخرى
مكان الاصابة في الجسم:
752 بالراس و الرقبة
421 بالصدر و الظهر
470 بالبطن و الحوض
1497 اطراف علوية
6448 اطراف سفلية
2091 اماكن متعددة
حالات البتر 76 حالة من بين الاصابات:
68 اطراف سفلية
2 اطراف علوية
6 في اصابع اليد
اجمالي استهداف الطواقم الطبية ادى الى:
3 شهداء و 395 اصابة مختلفة.
الشهيد المسعف موسى ابو حسنين 35 عام*
الشهيدة المسعفة رزان النجار 21عام*
الشهيد عبد الله القططي 22 عام*
وتضرر 75 سيارة اسعاف بشكل جزئي.
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