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الكويت توافق على سفير طهران الجديد

الكويت توافق على سفير طهران الجديد
رام الله - دنيا الوطن
كشف مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون آسيا علي السعيد، عن موافقة الوزارة على اعتماد سفير لجمهورية إيران خلفا للسفير علي رضا عنايتي.

وقال السعيد خلال حفل للسفارة النيبالية، أمس الخميس، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية صباح الخالد، ونائبه خالد الجارالله، أكدا في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تغير إيران من نهجها بخطوات ملموسة، وتعيد دورها الإيجابي في المنطقة.

وأشار إلى أن الوضع سيظل كما هو عليه، ولن يعود السفير الكويتي إلى طهران، حتى تغير إيران من نهجها.

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