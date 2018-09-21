مطالبات للحكومة الاردنية بسحب مشروع قانون الضريبة

حذر حزب جبهة العمل الإسلامي في الاردن الحكومة من خطورة تجاهل ردة الفعل الشعبية، التي شهدتها محافظات المملكة خلال الجولات التي قام بها وزراء بهدف الترويج لمسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، وجوبهت بردود فعل رافضة للمشروع.





وتقول الحكومة انها ستحقق فوائد مالية تقدر بنحو 280 مليون دينار بعد اقرار القانون، إضافة الى معالجتها لمسالة التهرب الضريبي التي تقدرها بنحو 650 مليون دينار.





وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل للبرلمان الاردني لمناقشته واقراره، وتقول بانها سجلت مئات الملاحظات من الاردنيين، افراداً ومؤسسات خلال الايام الماضية، بعد ان عرضته.





ومن المبكر الجزم بنتائج موقف البرلمان في ظل رفض شعبي كبير له.





ودعا حزب "جبهة العمل الاسلامي" في بيان الحكومة إلى التقاط رسائل الاردنيين الغاضبين، وسحب القانون من التداول وإعادة تعديله وفقاً للرغبة الشعبية، التي عبرت عنها قطاعات سياسية وحزبية ونقابية واقتصادية وشعبية مختلفة.





وقال بان "ردة الفعل أظهرت حجم الاحتقان والغضب الذي يعتمل في صدور المواطنين تجاه النهج والسياسات الحكومية الاقتصادية والسياسية، واستمرار الحكومة الحالية بنفس النهج السابق للحكومات القائم على حل المشكلات الاقتصادية من خلال جيوب المواطنين، ما أدى إلى إعادة إنتاج قانون ضريبة الدخل السابق بنفس الروحية السابقة".





واضطر الفريق الوزاري المكلف بشرح مشروع قانون الضريبة الجديد في المحافظات للانسحاب من بعضها بعد احتجاجات على القانون.

رام الله - دنيا الوطن