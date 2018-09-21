شؤون فلسطينية

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حماس طاهر النونو إن مسيرات العودة، واجهت ثلاثة تحديات كبيرة، موضحًا أنها "الاستمرارية، والزخم الشعبي، ونوعية وسائلها السلمية".

وذكر النونو أن "أهل غزة، تجاوزوا تلك التحديات، بإرادتهم القوية".

وشدد على أن "مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وأنه لن يكون هناك أي تنازل أو تهاون في بنود كسر الحصار".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني خرج بإرادته القوية الموحدة قبل جميع الفصائل والقيادات الوطنية، ليقول لا وكفى للحصار الظالم".

وفي سياق متصل، أشار القيادي في حماس، وفق ما أورده موقع قناة الأقصى صباح اليوم الجمعة، إلى أن تشديد الحصار على غزة "من قبل الاحتلال "سيبوء بالفشل، ولن يحقق أهدافهما بخنق غزة". وفق قوله.

وتابع إن "محاولات الاحتلال والسلطة خلق تناقضات وخلافات فلسطينية في قطاع غزة، باءت بالفشل"، بحسب النونو.

أخبار ذات صلة

هل أعادت حركة حماس تفعيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة؟

هل أعادت حركة حماس تفعيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة؟

إطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق البريج والمغازي

إطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق البريج والمغازي

ميلادينوف أمام مجلس الأمن: غزة ستنفجر في أي لحظة والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية

ميلادينوف أمام مجلس الأمن: غزة ستنفجر في أي لحظة والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية

الشرطة تقبض على متهم بالنصب بمليون شيكل وصادر بحقه 16 أمر حبس

الشرطة تقبض على متهم بالنصب بمليون شيكل وصادر بحقه 16 أمر حبس

هذ تفاصيل رسالة قطر الخطيرة لإسرائيل... ماذا قال تميم لنتنياهو ؟

هذ تفاصيل رسالة قطر الخطيرة لإسرائيل... ماذا قال تميم لنتنياهو ؟

الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل وسط تفتيش للمنازل وترويع ساكنيها

الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل وسط تفتيش للمنازل وترويع ساكنيها

إسرائيل تقرر مصادرة أموال للسلطة الفلسطينية

إسرائيل تقرر مصادرة أموال للسلطة الفلسطينية

الرئيس عباس يصل باريس في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل باريس في زيارة رسمية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

إطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق البريج والمغازي

إطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق البريج والمغازي

الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل وسط تفتيش للمنازل وترويع ساكنيها

الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل وسط تفتيش للمنازل وترويع ساكنيها

الرئيس عباس يصل باريس في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل باريس في زيارة رسمية

مستوطنون يدعون لاقتحامات واسعة للأقصى يوم الأحد

مستوطنون يدعون لاقتحامات واسعة للأقصى يوم الأحد

المالكي: نرحب بتوجه اسبانيا الجدي لبحث الاعتراف بدولة فلسطين

المالكي: نرحب بتوجه اسبانيا الجدي لبحث الاعتراف بدولة فلسطين

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

العملات: ثبات الدولار أمام الشيكل

العملات: ثبات الدولار أمام الشيكل

منوعات

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

أنجلينا جولي تلتقي براد بيت سرا

أنجلينا جولي تلتقي براد بيت سرا

100 صورة.. حرب &#34;فساتين السوارية&#34; تشتعل بين الفنانات في مهرجان &#34;الجونة&#34;

100 صورة.. حرب "فساتين السوارية" تشتعل بين الفنانات في مهرجان "الجونة"

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

فيديو: نجم ستار أكاديمي فادي اندراوس يعود بعد اختفاء.. شاهد كيف أصبح

فيديو: نجم ستار أكاديمي فادي اندراوس يعود بعد اختفاء.. شاهد كيف أصبح

زوج عبير صبري الفلسطيني يُحرجها على الهواء

زوج عبير صبري الفلسطيني يُحرجها على الهواء

فيديو: خبيرة لغة الجسد تفسّر لهو الأمير هاري بخاتم زواجه

فيديو: خبيرة لغة الجسد تفسّر لهو الأمير هاري بخاتم زواجه

تفوق على سعد المجرد.. فنان يغتصب 3 نساء بعد احتجازهن في استديو التسجيل

تفوق على سعد المجرد.. فنان يغتصب 3 نساء بعد احتجازهن في استديو التسجيل

عربي

مطالبات للحكومة الاردنية بسحب مشروع قانون الضريبة

مطالبات للحكومة الاردنية بسحب مشروع قانون الضريبة

مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا

مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا

بضمان قيمته 100 ألف جنيه.. محكمة مصرية تُخلي سبيل علاء وجمال مبارك

بضمان قيمته 100 ألف جنيه.. محكمة مصرية تُخلي سبيل علاء وجمال مبارك

بينهم قيادي حوثي.. قتلى وجرحى في هجوم للمقاومة بالحديدة

بينهم قيادي حوثي.. قتلى وجرحى في هجوم للمقاومة بالحديدة