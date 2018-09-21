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مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا

مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
 قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من المدنيين، الخميس في معارك جديدة بين الجماعات المسلحة المتناحرة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لاجهزة الاسعاف.

وقال أسامة علي المتحدث باسم أجهزة الاسعاف، إن 13 شخصا آخرين بينهم أربعة مدنيين أصيبوا وفقا لحصيلة أولية.

رغم وقف اطلاق النار الذي أبرم في 4 ايلول/سبتمبر برعاية الأمم المتحدة، استؤنفت المعارك هذا الأسبوع، وخصوصا في حي صلاح الدين وعلى الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي الذي دمر عام 2014 في معارك مماثلة.

وقد أودت هذه الاشتباكات بما لا يقل عن 63 شخصًا في أواخر اب/أغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليببا على تويتر مرة أخرى الجماعات المسلحة إلى "وقف جميع أعمال العنف فورا". وأضافت "إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الإنساني ويشكل جريمة حرب".

وكانت الأمم المتحدة أشارت الأسبوع الماضي الى 14 انتهاكا لوقف اطلاق النار.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت طرابلس تحت رحمة الميليشيات التي تبحث عن المال والسلطة كما انها تخوض صراعا عنيفا من أجل السيطرة على العاصمة.

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