الشرطة تقبض على متهم بالنصب بمليون شيكل وصادر بحقه 16 أمر حبس

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، صباح اليوم الجمعة، على شخص متهم بالنصب بمبلغ مليون شيكل وصادر بحقه 16 أمر حبس في منطقة كريميزان غرب بيت جالا بمدينة بيت لحم.وقال الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات في بيان إنه وبإطار متابعة الظواهر السلبية وبعد تسجيل عدة شكاوى وبلاغات من مواطنين ببيت جالا حول تواجد أشخاص من خارج المنطقة وآخرين يقومون بالتشحيط وإزعاج المواطنين وشبهات أخرى جرى تسيير دوريات بزي مدني في المنطقة.وأشار إلى أنه تم ليلا متابعة الاوضاع في المنطقة واحضار عدد من المشتبه بهم، والتأكد منهم ومن بينهم شخص من سكان الخليل وصادر بحقه 16 مذكرة بتهم النصب بمبلغ مليون شيكل.