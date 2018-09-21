الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل وسط تفتيش للمنازل وترويع ساكنيها

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل في أحياء من المدينة.





قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت علي يوسف جبارين (44 عاما).





وأضافت إن ذات القوات اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها خرابا، عرف من أصحابها: منذر فوزي أبو حديد، وشقيقه نايف، ونجم عبد الحليم القصراوي.





كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية في محيط الخليل القديمة، والأحياء الجنوبية من المدينة، وعلى الطرق الرابطة جنوب المحافظة بحجج أمنية واهية.

رام الله - دنيا الوطن