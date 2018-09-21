دولي

وفاة الرئيس الفيتنامي تران كوانغ

وفاة الرئيس الفيتنامي تران كوانغ
رام الله - دنيا الوطن
توفي اليوم الجمعة، رئيس فيتنام "تران داي كوانغ" عن عمر ناهز الـ61 عامًا نتيجة وعكة صحية، حسب وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت وسائل إعلام فيتنامية أن كوانغ الذي تسلم الرئاسة عام 2016، توفي صباح اليوم بمشفى عسكري في العاصمة هانوي.

ولم يصرح المسؤولون في المشفى العسكري بمعلومات حول وعكة "كوانغ" الذي كان يخضع مؤخرًا للعلاج داخل البلاد وخارجها.

وشغل "كوانغ" منصب وزير الأمن العام في البلاد قبيل تسلمه منصب الرئاسة.

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