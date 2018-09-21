الرئيس عباس يصل باريس في زيارة رسمية

وصل الرئيس محمود عباس، مساء أمس الخميس، العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.





ويأتي لقاء الرئيس بنظيره الفرنسي في سياق جولة أوروبية يزور خلالها الرئيس جمهورية إيرلندا للقاء الرئيس الإيرلندي مايكل هيجنز ورئيس الوزراء ليو فارداكار، ثم يكمل الجولة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.





ويضم الوفد المرافق، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي.

رام الله - دنيا الوطن