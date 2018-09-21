مستوطنون يدعون لاقتحامات واسعة للأقصى يوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
دعا مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، إلى اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد وسائل إعلام اسرائيلية، أن المستوطنين دعوا لاقتحام المسجد الأقصى على نطاق واسع خلال أيام عيد "العرش" الذي يبدأ بعد غد الأحد.
وفي سياق متصل، أشارت إلى، أنّ 987 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.
دعا مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، إلى اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد وسائل إعلام اسرائيلية، أن المستوطنين دعوا لاقتحام المسجد الأقصى على نطاق واسع خلال أيام عيد "العرش" الذي يبدأ بعد غد الأحد.
وفي سياق متصل، أشارت إلى، أنّ 987 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.
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