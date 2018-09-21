دولي

على هامش اجتماع الجمعية العامة.. لقاء بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل

على هامش اجتماع الجمعية العامة.. لقاء بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن البيت الأبيض، يوم أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيلتقيان الأسبوع القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما يتوقع أن يلتقي ترامب زعماء كل من كوريا الجنوبية ومصر وفرنسا واليابان وبريطانيا.

وتأتي هذه اللقاءات على خلفية التوتر الذي حصل بين روسيا وإسرائيل بما يتصل بالغارة الإسرائيلية على سورية، والتي تسببت بإسقاط الطائرة الروسية "IL-20".

يذكر في هذا السياق أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، كان قد دافع، في مؤتمر صحفي في القدس الشهر الماضي، عن الهجمات الإسرائيلية على سورية، واعتبرها "دفاعا عن النفس". كما صرح في حينه أن روسيا غير قادرة على إخراج القوات الإيرانية من سورية.

إلى ذلك، يأتي لقاء نتنياهو مع ترامب في في أعقاب سلسلة من الخطوات قامت بها الإدارة الأميركية ضد الفلسطينيين عامة، والسلطة الفلسطينية خاصة، حيث أعلنت واشنطن، قبل أسبوعين، عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وكانت الخارجية الأميركية قد ادعت أن الإدارة الأميركية بذلت جهودا جدية لإحلال سلام دائم، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تقدم بأية خطوات لتجديد المفاوضات مع إسرائيل، وأدانت ما تسمى خطة السلام الأميركية (صفقة القرن) قبل أن تطلع عليها. بحسب الخارجية الأميركية.

كما قررت الإدارة الأميركية، في الأسابيع الأخيرة، وقف التمويل الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إضافة إلى تقليص المساعدات للمستشفيات في القدس المحتلة. وقررت أيضا، الشهر الماضي، تقليص 200 مليون دولار من أموال المساعدات، وبالنتيجة لم يتبق سوى بند المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية.

وبررت الإدارة الأميركية إجراءاتها بالرفض الفلسطيني لـ"صفقة القرن"، إضافة إلى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بطلب التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

يشار في هذا السياق إلى أن ترامب كان قد أجرى مكالمة جماعية (فيديو كونفرانس) مع الحاخامات اليهود، بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية"، قال فيها إن الولايات المتحدة تدفع للسلطة الفلسطينية مبالغ طائلة، ولكنهم لا يتوجهون إلى طاولة المفاوضات.

كما قررت الإدارة الأميركية تبني موقف حاد من المحكمة الجنائية الدولية في حال بدأت تحقيقات ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل. وقال بولتون إن "أي تحقيق ضد الولايات المتحدة وإسرائيل سوف يؤدي إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة غرق العبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا الى 79 قتيلا

ارتفاع حصيلة غرق العبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا الى 79 قتيلا

وفاة الرئيس الفيتنامي تران كوانغ

وفاة الرئيس الفيتنامي تران كوانغ

على هامش اجتماع الجمعية العامة.. لقاء بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل

على هامش اجتماع الجمعية العامة.. لقاء بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء الإيرلندي يهدف لإثارة قضية حقوق المثليين بغزة مع الرئيس عباس

رئيس الوزراء الإيرلندي يهدف لإثارة قضية حقوق المثليين بغزة مع الرئيس عباس

ترامب: عقوبات أميركية جديدة على روسيا تدخل حيّز التنفيذ

ترامب: عقوبات أميركية جديدة على روسيا تدخل حيّز التنفيذ

مصرع ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بولاية ماريلاند

مصرع ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بولاية ماريلاند

الخارجية الأميركية: إيران لا تزال أكبر راعية للإرهاب

الخارجية الأميركية: إيران لا تزال أكبر راعية للإرهاب

إسرائيل تُطلع الروس على تفاصيل سقوط الطائرة في سوريا

إسرائيل تُطلع الروس على تفاصيل سقوط الطائرة في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

إطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق البريج والمغازي

إطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق البريج والمغازي

الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل وسط تفتيش للمنازل وترويع ساكنيها

الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل وسط تفتيش للمنازل وترويع ساكنيها

الرئيس عباس يصل باريس في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل باريس في زيارة رسمية

مستوطنون يدعون لاقتحامات واسعة للأقصى يوم الأحد

مستوطنون يدعون لاقتحامات واسعة للأقصى يوم الأحد

المالكي: نرحب بتوجه اسبانيا الجدي لبحث الاعتراف بدولة فلسطين

المالكي: نرحب بتوجه اسبانيا الجدي لبحث الاعتراف بدولة فلسطين

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

العملات: ثبات الدولار أمام الشيكل

العملات: ثبات الدولار أمام الشيكل

منوعات

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

فيديو: أبرار الكويتية تتهم خادماتها بالشعوذة والسرقة وضرب بناتها

أنجلينا جولي تلتقي براد بيت سرا

أنجلينا جولي تلتقي براد بيت سرا

100 صورة.. حرب &#34;فساتين السوارية&#34; تشتعل بين الفنانات في مهرجان &#34;الجونة&#34;

100 صورة.. حرب "فساتين السوارية" تشتعل بين الفنانات في مهرجان "الجونة"

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: مواقف رمانسية تجمع بين عمرو أديب و لميس الحديدى

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: حياة الدرديري تعلن عن حملها من توفيق عكاشة بهذه الطريقة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

فيديو: عادل امام ومايا دياب يتبادلان القبل في الجونة

فيديو: نجم ستار أكاديمي فادي اندراوس يعود بعد اختفاء.. شاهد كيف أصبح

فيديو: نجم ستار أكاديمي فادي اندراوس يعود بعد اختفاء.. شاهد كيف أصبح

زوج عبير صبري الفلسطيني يُحرجها على الهواء

زوج عبير صبري الفلسطيني يُحرجها على الهواء

فيديو: خبيرة لغة الجسد تفسّر لهو الأمير هاري بخاتم زواجه

فيديو: خبيرة لغة الجسد تفسّر لهو الأمير هاري بخاتم زواجه

تفوق على سعد المجرد.. فنان يغتصب 3 نساء بعد احتجازهن في استديو التسجيل

تفوق على سعد المجرد.. فنان يغتصب 3 نساء بعد احتجازهن في استديو التسجيل

عربي

مطالبات للحكومة الاردنية بسحب مشروع قانون الضريبة

مطالبات للحكومة الاردنية بسحب مشروع قانون الضريبة

مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا

مقتل تسعة اشخاص في معارك قرب طرابلس في ليبيا

بضمان قيمته 100 ألف جنيه.. محكمة مصرية تُخلي سبيل علاء وجمال مبارك

بضمان قيمته 100 ألف جنيه.. محكمة مصرية تُخلي سبيل علاء وجمال مبارك

بينهم قيادي حوثي.. قتلى وجرحى في هجوم للمقاومة بالحديدة

بينهم قيادي حوثي.. قتلى وجرحى في هجوم للمقاومة بالحديدة