على هامش اجتماع الجمعية العامة.. لقاء بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأبيض، يوم أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيلتقيان الأسبوع القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.





كما يتوقع أن يلتقي ترامب زعماء كل من كوريا الجنوبية ومصر وفرنسا واليابان وبريطانيا.





وتأتي هذه اللقاءات على خلفية التوتر الذي حصل بين روسيا وإسرائيل بما يتصل بالغارة الإسرائيلية على سورية، والتي تسببت بإسقاط الطائرة الروسية "IL-20".





يذكر في هذا السياق أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، كان قد دافع، في مؤتمر صحفي في القدس الشهر الماضي، عن الهجمات الإسرائيلية على سورية، واعتبرها "دفاعا عن النفس". كما صرح في حينه أن روسيا غير قادرة على إخراج القوات الإيرانية من سورية.





إلى ذلك، يأتي لقاء نتنياهو مع ترامب في في أعقاب سلسلة من الخطوات قامت بها الإدارة الأميركية ضد الفلسطينيين عامة، والسلطة الفلسطينية خاصة، حيث أعلنت واشنطن، قبل أسبوعين، عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.





وكانت الخارجية الأميركية قد ادعت أن الإدارة الأميركية بذلت جهودا جدية لإحلال سلام دائم، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تقدم بأية خطوات لتجديد المفاوضات مع إسرائيل، وأدانت ما تسمى خطة السلام الأميركية (صفقة القرن) قبل أن تطلع عليها. بحسب الخارجية الأميركية.





كما قررت الإدارة الأميركية، في الأسابيع الأخيرة، وقف التمويل الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إضافة إلى تقليص المساعدات للمستشفيات في القدس المحتلة. وقررت أيضا، الشهر الماضي، تقليص 200 مليون دولار من أموال المساعدات، وبالنتيجة لم يتبق سوى بند المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية.





وبررت الإدارة الأميركية إجراءاتها بالرفض الفلسطيني لـ"صفقة القرن"، إضافة إلى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بطلب التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.





يشار في هذا السياق إلى أن ترامب كان قد أجرى مكالمة جماعية (فيديو كونفرانس) مع الحاخامات اليهود، بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية"، قال فيها إن الولايات المتحدة تدفع للسلطة الفلسطينية مبالغ طائلة، ولكنهم لا يتوجهون إلى طاولة المفاوضات.





كما قررت الإدارة الأميركية تبني موقف حاد من المحكمة الجنائية الدولية في حال بدأت تحقيقات ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل. وقال بولتون إن "أي تحقيق ضد الولايات المتحدة وإسرائيل سوف يؤدي إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

رام الله - دنيا الوطن