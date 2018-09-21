الدول الأوروبية بمجلس الأمن ترفض الإجراءات غير القانونية في الخان الأحمر وتدين الاستيطان

أعربت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عن رفضها للإجراءات غير القانونية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة، وأدانت استمرار بناء المستوطنات في أراضي الضفة الغربية.





وجدد السفير الهولندي كارل فان أوستروم، خلال جلسة خاصة بفلسطين في مجلس الأمن، مساء اليوم الخميس، الموقف الأوروبي من المستوطنات الإسرائيلية. وقال: "لطالما، أكدنا، نحن المجموعة الأوروبية، دائما موقفنا إزاء سياسة المستوطنات الإسرائيلية، فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما جاء في قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وأن أي خطوة تتخذ في هذا الصدد، بما في ذلك هدم أي تجمع فلسطيني ونقل محتمل للسكان تعد أيضا غير قانونية. يتواجد تجمع خان الأحمر في منطقة حساسة من المنطقة (ج) ذات أهمية استراتيجية لحفظ سلامة الدولة الفلسطينية في المستقبل".





ومحاطا بسفراء فرنسا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى العضوين الأوروبيين للمجلس للعامين المقبلين ألمانيا وبلجيكا، قال: "وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت في الـ 5 من أيلول/ سبتمبر التماس سكان خان الأحمر الفلسطينيين وسمحت للسلطات الإسرائيلية بالمضي قدما في هدم التجمع في غضون سبعة أيام، ويمكن أن تشرع في أي لحظة الآن في عملية الهدم، بما في ذلك المدارس، وطرد السكان من منازلهم، ومن بينهم العديد من الأطفال".





وأضاف أن "تبعات هدم هذا التجمع وترحيل سكانه، بما في ذلك الأطفال، سيكون أمرا خطيرا جدا، وسيهدد بشدة جدوى حل الدولتين ويقوض فرص السلام".





وقال "لذلك ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارهم بهدم خان الأحمر. إننا أعضاء المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن لن نكف عن السعي إلى التفاوض للتوصل إلى حل الدولتين، القدس عاصمة كل منهما".





وشدد السفير الهولندي على الحاجة إلى بذل جهود على الأرض لدعم وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويشمل ذلك دعم العمل الحيوي الذي تقوم به وكالة "الأونروا".





بدوره، أعرب سفير عمان لدى الأمم المتحدة خليفة الحارثي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، عن رفض وإدانة قرار إسرائيل هدم قرية خان الأحمر.





وقال: "أود القول إننا في المجموعة العربية نرفض وندين الخطط الإسرائيلية الرامية لهدم منازل الفلسطينيين في الخان الأحمر. نود أن نعرب عن امتناننا للبيان الذي تلاه السفير الهولندي نيابة عن المجموعة الأوربية، ونحن نقدر هذه الوقفة المبدئية لأصدقائنا في أوروبا، ونعتقد أن إخواننا الفلسطينيين يحتاجون إلى كل أشكال الدعم من المجتمع الدولي في هذه الأيام الصعبة".





بدوره، أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن تقدير القيادة الفلسطينية للمجموعة الأوروبية.





وقال إن "وقوفهم المستند إلى المبادئ فيما يتعلق بموقفهم ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بهدم أو محاولة هدم الخان الأحمر، لهو موقف جيد جدا وجدير بالإشادة".





وأعرب عن أمله في أن يقف المجتمع الدولي لمنع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من هدم هذه القرية. وتابع: "تمنينا لو كان الموقف الذي عبرت عنه الدول الأوربية هو الموقف الذي يعتمده مجلس الأمن، ولكن كلنا نعلم، أن هناك دولة واحدة لن تسمح حتى بإصدار بيان بسيط في مجلس الأمن يحترم ويعزز القانون الدولي. على أية حال سنواصل حشد الدعم للدفاع عن الخان الأحمر ومنع هدمها".





من جانبه، جدد السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، الدعوة لإسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن 2334. وأكد أن الوفد الكويتي سيقوم بأقصى ما يمكن لضمان أن يقوم مجلس الأمن الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ جميع قراراته".

رام الله - دنيا الوطن