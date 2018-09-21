شؤون فلسطينية

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
يواصل أربعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال خوض معركة الإضراب عن الطعام، لمددٍ متفاوتة، رفضًا لظروف الاعتقال ولسياسات الاحتلال.

والأسرى الأربعة هم: عمران الخطيب (60 عامًا)، وإسماعيل عليان (27 عامًا)، وخضر عدنان (40 عامًا)، وجواد جواريش (36 عامًا).

والأسير الخطيب من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، يواصل الإضراب عن الطعام داخل مُعتقل أوهليكيدار، لليوم الـ 48 على التوالي، ويُطالب بالإفراج المبكر عنه، بعد أن قضى (21) عاماً في معتقلات الاحتلال.

يُشار إلى أن الأسير الخطيب معتقل منذ العام 1997، وكان قد جرى تحديد حكم المؤبد له بـ(45) عاماً، علماً أنه أب لأربعة أبناء، ويقبع اليوم في عزل معتقل "الرملة".

بينما يواصل الأسير خضر عدنان (40 عاماً) من بلدة عرابة في جنين إضرابه  الـ 20 على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي، حيث تعرض   إلى عمليات نقل تعسفية منذ إعلانه الإضراب، كان أخرها إلى معتقل "الجلمة".

ويُعتبر هذا الإضراب الثالث الذي للأسير عدنان منذ عام 2012، علماً أن إضراباته السابقة كانت رفضاً لاعتقاله الإداري، أحدهما كان عام 2012، والثاني عام 2015، وقد أُعيد اعتقاله مجدداً في 11 من كانون الأول 2017، يُشار إلى أنه متزوج وهو أب لسبعة أطفال.

كما يُواصل الأسير جواد جواريش (36 عاماً) من بيت لحم إضرابه عن الطعام منذ أسبوع في عزل معتقل "هداريم" احتجاجاً على نقله التعسفي من معتقل "عسقلان"، وذلك بعد عملية اقتحام نفذتها قوات القمع للمعتقل. وكان الأسير جواريش قد تعرض لعدة عمليات نقل تعسفية خلال هذا العام.

وسبق أن خاض الأسير جواريش إضراباً عن الطعام رفضاً لعمليات النقل واستمر لمدة شهر، علماً أن الأسير جواريش محكوم بالسّجن المؤبد و30 عاماً، وهو معتقل منذ 17 عاماً.

بينما أعلن الأسير إسماعيل عليان (27 عاماً) من بيت لحم إضرابه عن الطعام منذ 4 أيام رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث اُعتقل الأسير عليان في تاريخ الأول من تشرين الثاني 2017، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما ستة شهور، يُشار إلى أنه أسير سابق اُعتقل أربع مرات منذ عام 2008 بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لطفل.

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