صيدم يلتقي اتحاد العاملين في الجامعات لبحث قضايا تخدم التعليم العالي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، في مكتبه، أمس، باتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية برئاسة د. أمجد برهم؛ لمناقشة عديد القضايا التي تخدم قطاع التعليم العالي وتحسين مخرجاته.جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد.بدوره، أكد صيدم على الشراكة الحقيقية والعلاقة التكاملية بين الوزارة والاتحاد، مشدداً على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري، لمواجهة أي تحديات تعترض مسيرة التعليم العالي، مؤكداً حرص الوزارة على حماية حقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية.وأكد الوزير أهمية التكاتف والوقوف جنب إلى جنب لخدمة المسيرة التعليمية، وتعزيز الهوية الوطنية؛ ودعوة الطلبة من مختلف الجامعات الفلسطينية لتنظيم زيارات دعم ومساندة لقرية الخان الأحمر ومدرستها الوحيدة؛ المهددتين بالهدم من قبل الاحتلال في أي لحظة.من جهته، أشاد برهم بدور وزارة التربية ورعايتها للتعليم بما فيه قطاع التعليم العالي، وبذل مزيد من الخطوات التطويرية لإحداث النقلة النوعية على صعيد هذا القطاع الحيوي، مؤكداً الاستمرار بنهج الحوار البنّاء مع وزارة التربية فيما يخص كافة الموضوعات التطويرية والنقابية.