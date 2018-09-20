شؤون فلسطينية

الخارجية الامريكية: السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية وقف تمويلنا لمستشفيات القدس

الخارجية الامريكية: السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية وقف تمويلنا لمستشفيات القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الخميس، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، هي من تتحمل مسؤولية قطع التمويل الأمريكي عن مستشفيات القدس، بحسب ما أعلنته قناة (الجزيرة الفضائية).

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية في تصريح لها: "على السلطة الفلسطينية وقف توفير الأموال لعائلات منفذي العمليات والأسرى"، بحسب القناة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر يوم الاثنين الماضي، وقف المساعدات المالية المخصصة لدعم مستشفيات القدس وقيمتها 25 مليون دولار، بالرغم من الاستثناء الذي حصلت عليه من قانون (تايلور فورس)، الذي جمدت الإدارة الأمريكية بموجبه المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية.

ومنذ عام 2015 كانت تدفع هذه المنحة 25 مليون دولار بداية العام، ما يخفف من نسبة الديون المتراكمة على وزارة الصحة، ويساعد مستشفيات القدس في الوفاء بالتزماتها المالية للموردين، والمحافظة على مستوى الخدمة، حيث توزع المنحة التي تقدر بنحو 90 مليون شيكل على مستشفيات القدس حسب حجم فاتوة كل مستشفى، وكان نصيب مستشفى المقاصد 45 مليون شيكل، إضافة إلى أن هناك منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي تساعد في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تعيشها مستشافي القدس.

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