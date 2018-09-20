شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تدعو التجار تصويب اوضاعهم للمشاركة في انتخابات الغرف التجارية الصناعية

وزارة الاقتصاد تدعو التجار تصويب اوضاعهم للمشاركة في انتخابات الغرف التجارية الصناعية
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، كافة التجار غير المقيدين في السجل التجاري التوجه الى مديريات الوزارة كل في محافظته من اجل تصويب اوضاعهم فيما يتعلق بالقيد في السجل التجاري ليتسنى لهم المشاركة في  انتخابات الغرف التجارية الصناعية.

وحددت وزارة الاقتصاد الوطني مدة اقصاها شهر لتصويب التجار اوضاعهم  من تاريخ نشر هذا البيان الصحفي.  وياتي ذلك استناداً لأحكام قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 لاسيما المادة (24) منه، ونظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2011م بشأن الغرف التجارية والصناعية، وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2013م بنظام الغرف التجارية والصناعية.

وتجدر الاشارة انه وحسب احكام القانون والنظام فان كل تاجر غير مقيد في السجل التجاري ويتخلف عن القيد في السجل خلال الفترة المعلن عنها يفقد حقه في عضوية الهيئة العامة للغرفة وبالتالي يفقد حقه في انتخاب اعضاء مجلس الادارة للغرفة.

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