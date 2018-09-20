فيديو.. أبو ظريفة: تصعيد الاحتلال في غزة يعتبر جرائم حرب ولابد من تدخل دولي

رام الله - دنيا الوطنقال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إنَّ تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة ضدَّ الفلسطينيين السلميين يُعتبر جرائم حرب ولابد من تدخلٍ دولي من أجل وضع حد للحصار الظالم على قطاع غزة".وأشار أبو ظريفة إلى أنَّ اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار وضعت برنامجا كاملاً من أجل توسيع مساحة الحراك الجماهيري على الحدود الفاصلة، وكذلك المناطق الشمالية فيما يتعلق بمنطقة إيرز.واستشهد مساء أمس الأربعاء الطفل الفلسطيني مؤمن أبو عيادة، جراء إصابته بعيار ناري أطلقه قناصة الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.