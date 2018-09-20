د. مجدلاني يهنئ الرئيس الصيني والحزب الشيوعي الصيني بالعيد الوطني 69

رام الله - دنيا الوطنهنأ الأمين العم لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ،الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرفاق في قيادة الحزب الشيوعي الصيني ، بالعيد الوطني ال 69 لجمهورية الصين الشعبية ببرقية اليوم الخميس بإسم الجبهة وكوادرها .وأكد د. مجدلاني على العلاقات الحزبية المميزة والمثمرة بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الشيوعي الصيني ، هذه العلاقة التي نحرص دوما على أن تكون ناجحة ومميزة، وكذلك على العلاقات المتميزة القائمة بين دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية، وما وصلت اليه من تقدم وتنسيق وتشاور يعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمصلحة والمنفعة المشتركة .كما أشاد د. مجدلاني بمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ ذات النقاط الاربع والتي طرحها من أجل الدفع بحل القضية الفلسطينية، وحيث جدد التأكيد على موقف الصين الثابت والداعم من قضية الشعب الفلسطيني العادلة في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، الامر الذي يؤكد حرص جمهورية الصين الشعبية على الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.وتابع د. مجدلاني نتطلع في هذا اليوم الوطني الى انجازاتكم خلال الـ68 عاما الماضية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وتحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وتجربتكم في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، التي استطاعت تحقيق القوة الشاملة للصين ،وأدخلت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية مرحلة جديدة، بقيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وبقيادة الرفيق شي جين بنيغ، من أجل تحقيق الحلم الصيني للنهضة العظيمة للأمة الصينية.واختتم برقيته بالتأكيد على تعزيز وتمتين علاقات التعاون والصداقة بين شعبينا وحزبينا لما فيه مصلحتهما المشتركة والتي تعزز من الدور الايجابي للصين تجاه نضال شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.