غيث: قضية الاسرى تستمد قوتها من عمق تاريخ شعبنا النضالي

رام الله - دنيا الوطنأكد عدنان غيث محافظ محافظة القدس الشريف ان قضية الأسرى والمحررين قضية وطنية وإنسانية وحضارية بامتياز وتعتبر من القضايا الاكثر حساسية عند الشعب الفلسطيني وتستمد قوتها من عمق التاريخ الكفاحي التحرري وتفاعلاته المختلفة لدى ابناء الشعب الفلسطيني موضحا أن استهداف إدارة سجون الاحتلال للأسرى لن يثني عزيمتهم في تحقيق الذات .جاء ذلك خلال بعائلات أسرى القدس وأسرى محررين نُظم في قاعة البلدية في بلدة العيزرية، بالتنسيق وهيئة شؤون الاسرى والمحررين وبحضور اللواء قدري ابو بكر رئيس الهيئة ورئيس بلدية العيزرية عصام فرعون وممثلين عن مؤسسات المدينة ووجهائها.وقال غيث أن الهجمة على الأسرى بشكل عام وأسرى القدس بشكل خاص، لن تُثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله، وأن كل إجراءات الإحتلال وعدوانه يأتي في إطار منظومة عدائية ممنهجة يقودها نتنياهو ووزراء حكومته المتطرفة مؤكدا انه طالما هناك احتلال لارضنا هناك تضحيات ولن يهدأ بال اي فلسطيني حتى يتحرر اخر معتقل فلسطيني من قضبان الاحتلال وينعم الاسرى بحريتهم .ووجه تحياته لكل الأسرى والأسيرات داخل السجون، والى عمداء الحركة الأسيرة الذين مضى على إعتقالهم عشرات السنوات، وأنه حان الوقت ليكسر قيدهم ويعيشوا ما تبقى من أعمارهم بين أُسرهم وأهاليهم داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه ومقدساته التي تُستهدف وتُهود كل يوم، وأنه على هذا العالم أن يخرج عن صمته وأن يكون أكثر جرأة في محاسبة ولجم اسرائيل التي تتعامل على إنها دولة فوق القانون.بدوره شدد رئيس اللواء أبو بكر، على مضي القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله، في دعم صمود الأسرى وعائلاتهم، وعدم الخضوع للضغوطات الإسرائيلية والأميركية، الداعية الى وقف رواتب ومخصصات الشهداء والأسرى.وأدان السياسة الجديدة التي انتهجها الاحتلال بحق أطفال القدس، حيث أصبح يعتقلهم ويحولهم استناداً على قرارات المحاكمة الموجهة واللاشرعية الى ما يسمى الاعتقال المنزلي، والذي يحول الأسرة الى سجان فعلي لأبنائها، لأن مغادرة الطفل بيته سيكلفه دفع غرامة مالية كبيرة مُوقع عليها من قبل والده ووالدته اللذان يكونان كفلائه، مشيرا إلى أنه خضع لهذا الحبس أكثر من 150 طفل من أطفال القدس، ولا زال 15 منهم معتقلين في بيوتهم بفعل هذه السياسة.وأوضح أن الحراك الإسرائيلي والأميركي على الساحة الدولية كبير ومتواصل، بهدف خلق صورة نمطية عن الأسرى الفلسطينيين، وتصويرهم على أنهم إرهابيين، مشيراً الى أن أميركا تحاول استخدام نفوذها الدولي لتحقيق أهداف الاحتلال الإسرائيلي.وأعرب اللواء أبو بكر عن فخره بأسرانا، الذين لم يتوانوا عن التضحية بسنين أعمارهم في سبيل حرية الأرض والشعب الذي يعاني على مدار سبع عقود من أبشع احتلال عرفه التاريخ، مؤكداً التفاف الكل الفلسطيني حول هذه القضية التي تحولت الى عنوان رئيسي ومركزي في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.وقبيل مناقشة الحضور خلال اللقاء الذي افتتح بالسلام الوطني وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء، عدد من القضايا التي تمس الاسرى والمحررين وحياتهم وكرامتهم اكد عصام فرعون رئيس بلدية العيزرية على اهمية هذا اللقاء الذي يعقد على بعد امتار من العاصمة المحتلة حتى تبقى شعلة النضال من القدس هي المنارة ومركز الاهتمام .