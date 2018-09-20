الأعرج يبحث مع بعثة البنك الدولي مشاريع تحسين الخدمات المحلية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع بعثة البنك الدولي تقييم وتطوير برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية (LGSIP) الممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين، لصالح المجالس القروية الفلسطينية.جاء ذلك في الاجتماع الذي تم اليوم، في مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة محمد جبارين وممثلين عن عدد من الدول المانحة منها المانيا وبلجيكا وسويسرا، وصندوق تطوير البلديات.وأكد الأعرج على أهمية هذا البرنامج الذي يهدف الى تعزيز النظام المالي وتمكين المجالس القروية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو من أهم البرامج التي تدار بالنتائج، و يأتي استكمالا لبرنامج تطوير البلديات الذي ينفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات ويستهدف البلديات الفلسطينية.واضاف الاعرج انه تم بحث توفير تمويل للمناطق المسماة (ج) وتعزيز صمود المواطنين على أراضيهم، وضرورة دعم المشاريع المشتركة من خلال مجالس الخدمات المشتركة، كما طالب البدء بتصميم برنامج جديد يهدف الى تعزيز الاستقرار المالي للمجالس القروية ويمكنها من تنفيذ احتياجاتها من مشاريع بنية تحتية.وبدورها اطلعت البعثة الذي بدأت عملها من بداية الشهر الحالي الوزير الاعرج على التطور الحاصل بالمشاريع واليات التنفيذ، وأشادت بالعمل مع طواقم الوزارة والتعاون الجاد في تنفيذ البرنامج.ويذكر ان هذا البرنامج ينفذ في 139 مجلسا قرويا تمكنت من تلبية متطلبات البرنامج، وحصلوا على 3.3 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضمن خططها التنموية، وجاري العمل على رفع عدد المجالس المستفيدة من المنحة التي قدرت قيمتها الاجمالية بـ 18 مليون دول الى مئتي مجلس مع نهاية العام الحالي، وسيستمر العمل بالمشروع الى عام 2020.