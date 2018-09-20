دولي

ترامب: عقوبات أميركية جديدة على روسيا تدخل حيّز التنفيذ

ترامب: عقوبات أميركية جديدة على روسيا تدخل حيّز التنفيذ
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، مرسوما للبدء بتنفيذ العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا، وبذلك تدخل العقوبات الأمريكية على روسيا حيّز التنفيذ.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، باسم الرئيس ترامب أنه فوّض وزير الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، لاتخاذ ما هو ضروري للأمر التنفيذي، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من (قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ)، وأجزاء من ‘تشريع مكافحة أعداء أميركا من خلال قانون العقوبات‘، و‘قانون دعم حرية أوكرانيا"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وفي إطار هذه العقوبات، ينبغي على واشنطن قطع أي مساعدة أميركية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.

من جانبها، أكدت الخارجية الأميركية، في بيان، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأميركية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج.

واستثنت الوزارة الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء، وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني.

وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، لكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة، حسب المصدر نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم "رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر"، من قبل أية مؤسسة أميركية.

فيما تطال الحزمة الثانية الأكثر صرامة، التي قد تدخل حيز التطبيق في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم 8 آب/ أغسطس الماضي، فرض عقوبات جديدة على روسيا، ردا على استخدام روسيا المزعوم الأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية؛ ضد العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، وابنته.

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