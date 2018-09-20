هيئة العودة تدعو الجماهير للمشاركة بجمعة "كسر الحصار"

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة غداً الجمعة، والتي تحمل عنوان "جمعة كسر الحصار" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأهابت الهيئة بجماهير شعبنا، للمشاركة في المسيرات التي ستتوجه للحدود الشرقية انطلاقا من كل محافظات القطاع، وذلك بعد عصر الجمعة، في مخيمات العودة، بحسب ما جاء على موقع قناة (الأقصى).وأكدت استمرار مسيرات العودة الشعبية بأدواتها كافة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، بل وزيادة الابداعات في ميادين العودة الخمسة.ومنذ أشهر مع بدء فعاليات مسيرة العودة في 30 آذار/مارس الماضي، حاول الاحتلال، بشتى السبل إرهاب اللاجئين الذين يشاركون بالمسيرة والتخييم على حدود القطاع، إلّا أن الآلاف يتواجدون كل جمعة، وقد أقيمت عشرات الخيام للتواجد المستمر على مقربة من الأراضي المحتلة.وشددت الهيئة ومعها الفصائل والقوى الفلسطينية، على استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها، ووقف الظلم الواقع على شعبنا، من حصار وتجويع ضد أبناء قطاع غزة، والوقوف أمام المؤامرات التي تحاك للقضية الفلسطينية.