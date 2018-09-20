فيديو: إصابة ستة شبان بالرصاص شرقي دير البلح.. طائرة استطلاع تستهدف شبان شرق غزة

أصيب ستة شبان فلسطينيين مساء اليوم الخميس، بالرصاص الحي والشظايا، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب وكالة (شهاب) المحلية.





بدوره، أفادت قناة الاقصى الفضائية، بأن طائرة استطلاع اسرائيلية أطلقت صاروخاً، قرب مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرق غزة، فيما لم يبلغ عن وجود اصابات بين الشبان.





هذا وبدأت وحدة الإرباك الليلي، شرقي قطاع غزة، فعاليات بمشاركة أعداد كبيرة من الشبان، حيث أشعلت الإطارات المطاطية، بالإضافة إلى إطلاق صافرات الإنذار قرب مواقع الاحتلال، كذلك أطلقت الألعاب النارية تجاههم.





وفي السياق ذاته، أفادت فضائية (الأقصى) في خبر عاجل على شاشتها، بأن الشبان الفلسطينيين، أطلقوا دفعات كبيرة من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات.





وقد أطلقت قوات الاحتلال، وابلاً من النار تجاه الشبان في مخيم العودة شرقي مدينة غزة، وشرق المحافظة الوسطى.





في غضون ذلك، أطلق الشبان الفلسطينيون الألعاب النارية تجاه قناصة الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وشرق خانيونس جنوباًَ.















رام الله - دنيا الوطن