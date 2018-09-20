الضابطة تُوضّح حقيقة فيديو اعتداء أفرادها على مواطنين بأريحا

أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، مساء اليوم الخميس، بياناً، توضح فيه حقيقة الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعتداء الطواقم أثناء مهمة لها في أحد المحلات التجارية في منطقة العوجة بمحافظة أريحا.

وأشارت الضابطة، إلى أنه تم ضبط كمية من الدخان والمعسل المهرب والممنوع من التداول بالأسواق الفلسطينية، وهي عبارة عن 85 كروز دخان أجنبي و24 كيلو معسل و145 بكيت دخان حلل (عربي) من داخل السوبر ماركت.





وأوضح البيان، بأنه تم الالتقاء مع عائلة الأشخاص المعتدين والعميد إياد بركات، قائد جهاز الضابطة الجمركية؛ للتباحث بما حصل، والذين أبدوا استنكارهم لما حصل، والتزامهم بالقوانين والأنظمة المعمول بها بالأراضي الفلسطينية.





وبدوره، أصدر العميد بركات تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مجريات الحادثة، واتخاذ الإجراءات والعقوبات في حق المخالفين، حال ثبت ذلك، ووفقاً لتوصيات اللجنة.



وقالت الضابطة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في إطار عمل الضابطة في مكافحة التهرب والتهريب ومحاربة البضائع الفاسدة والتالفة، وأثناء مهمة في بلدة العوجا بمحافظة أريحا، وبالتعاون مع جهازي الاستخبارات العسكرية والارتباط العسكري، تم التهجم والسب والشتم والإساءة على الطواقم والاعتداء على أحد ضباط المهمة من قبل بعض الأشخاص، وكسر يده وتكسير زجاج مركبة خاصة بالضابطة، مما اضطر الطواقم للدفاع عن النفس، ضمن القواعد والأصول العسكرية، وتم اعتقال اثنين من المعتدين على الطواقم".