أربع إصابات في حادث سير قرب شارع رام الله- نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة أشخاص، وصفت إصابة أحدهم بالبليغة، في حادث سير وقع مساء اليوم الخميس، في قرية اللبن بشارع رام الله- نابلس.وأشار العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، إلى أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفيات الداخل.وناشد ارزيقات، السائقين لقيادة المركبات بالسرعة القانونية، والتي توافق ظروف الطريق.