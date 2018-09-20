أربع إصابات في حادث سير قرب شارع رام الله- نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة أشخاص، وصفت إصابة أحدهم بالبليغة، في حادث سير وقع مساء اليوم الخميس، في قرية اللبن بشارع رام الله- نابلس.
وأشار العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، إلى أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفيات الداخل.
وناشد ارزيقات، السائقين لقيادة المركبات بالسرعة القانونية، والتي توافق ظروف الطريق.
أصيب أربعة أشخاص، وصفت إصابة أحدهم بالبليغة، في حادث سير وقع مساء اليوم الخميس، في قرية اللبن بشارع رام الله- نابلس.
وأشار العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، إلى أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفيات الداخل.
وناشد ارزيقات، السائقين لقيادة المركبات بالسرعة القانونية، والتي توافق ظروف الطريق.
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