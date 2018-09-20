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شؤون فلسطينية

أربع إصابات في حادث سير قرب شارع رام الله- نابلس

أربع إصابات في حادث سير قرب شارع رام الله- نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة أشخاص، وصفت إصابة أحدهم بالبليغة، في حادث سير وقع مساء اليوم الخميس، في قرية اللبن بشارع رام الله- نابلس.

وأشار العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، إلى أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفيات الداخل.

وناشد ارزيقات، السائقين لقيادة المركبات بالسرعة القانونية، والتي توافق ظروف الطريق.

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